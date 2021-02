Patto stabilità, Gentiloni: a marzo indicazioni su parametri per decidere su clausola sospensione

Laura Naka Antonelli 16 febbraio 2021 - 06:40

MILANO (Finanza.com)

A seguito della diffusione delle previsioni economiche di primavera, in calendario all'inizio di maggio, la Commissione europea farà il punto sulla clausola di sospensione del Patto di Stabilità. E' quanto ha detto il Commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni. Ancora prima, "a inizio marzo", ha precisato Gentiloni nel corso della conferenza stampa seguita alla riunione dell'Eurogruppo della giornata di ieri, Bruxelles "darà indicazioni preliminari sull'orientamento per il prossimo periodo e sui parametri che userà per decidere sulla clausola di sospensione del Patto"."Dobbiamo fare scelte sagge sulle politiche di bilancio abbiamo già deciso che la clausola di sospensione del Patto sarà attiva per tutto l'anno, ma cosa succederà nel 2022? - ha fatto notare il commissario Ue - Gli Stati hanno bisogno presto di guida su questo fronte".