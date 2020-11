Patto di Stabilità, Gentiloni: 'discutiamo sospensione anche in 2022. Ripresa economia a V? E' un'illusione'

Laura Naka Antonelli 12 novembre 2020 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

L'impatto della seconda ondata Covid-19 in Europa è "profondo" ma "potrebbe essere meno terribile per l'economia rispetto alla prima" ondata. Così il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, partecipando a un convegno online del Financial Times.L'FT ha pubblicato nelle ultime ore un'intervista rilasciata dall'ex presidente del Consiglio, che ha sottolineato che la Commissione europea valuterà l'estensione al 2022 del Patto di stabilità, decisa per la grave crisi innescata dalla pandemia del coronavirus.Gentiloni si è così espresso: "L'idea di una ripresa a V è un'illusione, non ci ho mai creduto. La clausola di salvaguardia del Patto (che sospende il patto di stabilità) rimarrà in essere per tutto il 2021. Questo non significa che sarà disinnescata a partire dal 1° gennaio del 2022".