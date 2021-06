Panetta (Bce): 'euro digitale non ha nulla a che vedere con criptoattività o con le stable coin'

Redazione Finanza 30 giugno 2021 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

"L'Euro digitale non ha niente a che fare con le criptoattività o con le stable coin, che non sono moneta". E' quanto ha detto Fabio Panetta, esponente del Board della Bce, in un intervento all'evento Milano Finanza Digital Week."Nessuno schema di pagamento digitale privato può garantire caratteristiche simili a quella della moneta della Bce, è sicuro al 100%. La Bce è l'unica istituzione priva di rischi, in grado di emettere passività".I cripto asset, invece, come il Bitcoin, "sono contratti speculativi ad alto rischio che non possono essere utilizzati come mezzo di pagamento".Panetta ha aggiunto che "tra poco, alla metà di luglio, il consiglio direttivo della Bce deciderà se lanciare un progetto vero e proprio sull'euro digitale".