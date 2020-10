Oxfam attacca Bce: 'parlate di clima, ma acquistate bond di società responsabili di inquinamento nel mondo'

Laura Naka Antonelli 21 ottobre 2020 - 13:58

MILANO (Finanza.com)

Nell'evento ECB Listens, i rappresentanti di decine di associazioni che hanno partecipato al webinar hanno accusato la Bce di aver lanciato strumenti che, alla fine, hanno aiutato soprattutto i più ricchi, producendo effetti positivi sull'economia reale in modo troppo lento.Molte ONG hanno accusato la Bce anche di limitarsi a parlare di lotta ai cambiamenti climatici, mentre continua ad acquistare in modo sproporzionato bond che vengono emessi dalle stesse società responsabili dell'inquinamento nel mondo.E' quanto ha riportato Reuters, segnalando soprattutto la critica di Jeroen Kwakkenbos di Oxfam:"Se credete di poter essere neutrali sul clima di questi tempi, allora potreste anche far parte di una setta che promuove il suicidio di massa".L'evento "ECB Listens", ovvero "La Bce ascolta" è stato lanciato per sentire il parere di cittadini e associazioni in vista della prima revisione della strategia di politica monetaria della Bce in 17 anni.La revisione punta a ridefinire il target di inflazione nell'area euro, ma anche a valutare gli strumenti che Francoforte può adottare per combattere contro i cambiamenti climatici, promuovere l'inclusione e rafforzare il ruolo delle donne nella società.