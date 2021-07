Outlook Kairos: 'mercati azionari europei reduci da rally storico, ma continuano a riflettere povertà rendimenti bond'

Redazione Finanza 1 luglio 2021 - 11:50

"Il 2021 si sta dimostrando un anno estremamente positivo per alcune asset class e non è certo stato avaro nel sorprenderci con diverse dinamiche importanti". E' quanto scrivono Guido Brera, CIO di Kairos, e Alberto Tocchio, Responsabile Gestioni Collettive di Kairos nel capitolo "Overview" del Market Outlook di Kairos per il terzo trimestre 2021". Brera e Tocchio continuano, sottolineando che "le performance degli indici azionari da inizio anno sono in Europa tutte a doppia cifra e comunque molto positive anche a livello globale. Tuttavia, sebbene i mercati azionari europei abbiano assistito ad un rally storico dai minimi di marzo dell'anno scorso, continuano a riflettere da un lato la povertà dei rendimenti sui bond e dall'altro una crescita macroeconomica che sta entrando nella fase più importante, dove la mobilità è tornata ai livelli pre-Covid con la fine del mese di giugno e che potrebbe portarci presto a nuovi upgrade sui risultati trimestrali"."Finalmente siamo arrivati al momento storico in cui l'Unione Europea ha emesso il primo bond da 20 miliardi di euro con scadenza 2031 per finan- ziare la ripresa dell'economia tramite il Recovery Fund, approvato nell'estatescorsa. È una svolta epocale che segna nonsoltanto il rafforzamento e la condivisione dell'esistenza dell’entità comunitaria, ma anche un impulso ulteriore verso quello che viene definito come 'green debt': i criteri ESG saranno unaguida sia per i singoli governi che per le società".