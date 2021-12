Oms: nessuna prova che Omicron causi forme più gravi, vaccini efficaci

Luca Losito 8 dicembre 2021 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Dall'Oms arrivano segnali positivi sul tema Omicron. "Non ci sono indicazioni che la nuova variante Omicron causi forme più gravi di Covid-19 e non c’è motivo di dubitare che gli attuali vaccini proteggano i pazienti infetti dalla nuova variante". Ad affermarlo è Michael Ryan, responsabile per le emergenze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in un’intervista ad Afp."Abbiamo vaccini molto efficaci che hanno dimostrato di essere potenti contro tutte le varianti finora, in termini di gravità della malattia e ospedalizzazione, e non c’è motivo di credere che non sia così", ha aggiunto Ryan, pur precisando che gli studi sulla variante rilevata solo il 24 novembre e da allora avvistata in circa 40 Paesi sono solo all’inizio.