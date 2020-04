Oggi Consiglio Ue per risposta a emergenza coronavirus, euro-dollaro sui minimi dal 7 aprile

Laura Naka Antonelli 23 aprile 2020 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Euro sotto osservazione, nel giorno della riunione in video conferenza del Consiglio europeo, chiamato a dare una risposta all'emergenza economica e sanitaria del coronavirus.Oltre al fondo SURE da 100 miliardi di euro, al sostegno della Bei per garantire fino a 200 miliardi e al MES per 240 miliardi senza condizioni per le spese legate al finanziamento per spese sanitarie dirette e indirette, punti già presenti nel documento finale dell'Eurogruppo, i leader europei sono chiamati ad approvare un fondo per la ripresa, il cosiddetto Recovery Fund.Circola una bozza secondo cui il Recovery Fund da 300 miliardi di euro verrebbe incluso nel bilancio Ue - ancora da approvare - relativo al periodo 2021-2027. Il fondo emetterebbe bond comuni, puntando a raccogliere sui mercati capitali 320 miliardi di euro.Debolezza dell'euro-dollaro, che ha toccato nelle ultime ore un minimo intraday a $1,08026, appena superiore al supporto naturale di 1,08, scendendo al valore più basso dallo scorso 7 aprile.Se il cambio bucasse quota $1,08, il rischio sarebbe di scendere al minimo dello scorso 6 aprile, a $1,07676.Al momento, l'euro-dollaro è piatto con una variazione pari a +0,07% a $1,083.