Ocse: PIL area euro migliora nel 2021 e nel 2022 mentre prosegue la campagna vaccinale

9 marzo 2021

MILANO (Finanza.com)

Dopo il -6,8% del 2020, l'Ocse prevede una crescita del Pil per l’area euro del 3,9% quest'anno in salita di 0,3 punti percentuali rispetto alle stime di dicembre e del 3,8% nel 2022. Così si legge nell’Interim Economic Outlook dell’Ocse secondo cui le prospettive dell'economia mondiale sono decisamente migliorate negli ultimi mesi, grazie alle campagne vaccinali, agli annunci di nuovi piani di stimolo fiscale. Nel segno di una ripresa più rapida del previsto, l'Ocse ha aumentato a +5,6% la stima di crescita globale per quest'anno e a +4% per il 2022, con un miglioramento di 0,3 punti.