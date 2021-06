Ocse: Mathias Cormann si insedia come nuovo segretario generale

Daniela La Cava 1 giugno 2021 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Mathias Cormann si è insediato oggi ufficialmente come sesto segretario generale dell’Ocse. I ministri e gli alti funzionari dei 38 paesi membri dell'Organizzazione e il segretario generale uscente Angel Gurría hanno accolto Cormann in una cerimonia di passaggio di consegne presso la sede dell'Ocse a Parigi durante la riunione del Consiglio dell'Ocse a livello ministeriale (MCM). Lo si apprende in una nota dell'organizzazione con sede a Parigi.