O'Leary boccia distanziamento in aereo: 'Idea idiota, così Ryanair non riprenderà a volare'

Redazione Finanza 23 aprile 2020 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

Lenuove norme di distanziamento sociale che si prospettano per i voli aerei trovano già un netto altolà da parte di Ryanair. Il ceo della compagnia low cost, Michael O'Leary, ha seccamente bocciato l'ipotesi che prevede la necessità di lasciare vuoti i posti nella fila centrale per mantenere le distanze di sicurezza. Intevistato dal Financial Times, il ceo di Ryanair ha detto di aver riferito al governo irlandese in tal caso o pagherà lo Stato per il posto di mezzo "oppure semplicemente non si volerà più perchè non è possibile avere un profitto con un tasso di riempimento del 66%". O'Leary ha comunque bollato come 'idiota' la proposta che non garantirebbe comunque una distanza sufficiente.