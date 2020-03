Norvegia: banca centrale entra in azione, tassi ridotti di 50 punti base

Daniela La Cava 13 marzo 2020 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Con una mossa a sorpresa la Norges Bank, la banca centrale norvegese, è l'ultima a tagliare i tassi di interesse di 50 punti base nelle ultime settimane. I tassi di riferimento scendono così all'1% dal precedente 1,5 per cento. La decisione è stata annunciata una settimana prima del meeting programmato per la prossima settimana (in calendario il prossimo 19 marzo). In una nota, l'istituto centrale norvegese sottolinea che "nel breve termine, l'attività economica norvegese diminuirà considerevolmente a causa dell'epidemia di coronavirus. Molte aziende stanno subendo gli effetti negativi".Prima della Norges Bank anche la Fed, la Bank of Canada e la Bank of England avevano annunciato a sorpresa un taglio del costo del denaro per fronteggiare l'emergenza coronavirus.