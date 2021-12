Norvegia: banca centrale alza tassi allo 0,5% nonostante l’incertezza dovuta a Omicron

Giulio Visigalli 16 dicembre 2021 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Nonostante l’incertezza del periodo e la diffusione sempre più rapida della variante Omicron, la Banca centrale norvegese prosegue come previsto con un rialzo dei tassi di altri 25 pb e segnalano un altro aumento a marzo.Come fanno notare gli analisti di ING, tra gli input fondamentali che hanno influenzato la decisione della Norges Bank ci sarebbero i prezzi dell’energia, con i prezzi del gas e del petrolio in salita.Le ultime proiezioni della banca centrale norvegese stanno già tenendo conto di un notevole impatto sui consumi dovuto all'attuale ondata di Covid-19, infatti, i casi sono in continuo aumento e il governo sta iniziando a introdurre nuove restrizioni. Gli esperti di ING si aspettano che Omicron intacchi in modo duraturo la ripresa economica norvegese così come in gran parte del mondo sviluppato.È interessante notare che la Banca norvegese ha mantenuto invariata da settembre anche la sua proiezione sui tassi ed ha solo aumentato il tasso all’1,75% per il 2024, dallo 0,5% attuale.ING pensa che la Banca norvegese proseguirà come previsto con il suo ciclo di inasprimento dei tassi e gli analisti reputano attraente l’Eur/Nok prevedendo una sua discesa al di sotto di 10 per il prossimo anno con target più profondo a 9,60 per la seconda parte del 2022.