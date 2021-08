Norvegia: Norges Bank non tocca i tassi, ma anticipa probabile rialzo a settembre

Daniela La Cava 19 agosto 2021 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Norges Bank, la banca centrale norvegese, ha annunciato la sua decisione di mantenere il livello dei tassi di interesse allo zero percento in linea con le attese del mercato, ma anticipa le future mosse. "L'attuale valutazione da parte del comitato esecutivo delle prospettive e dei rischi suggerisce che il costo del denaro potrebbe essere rivisto al rialzo a settembre", indica il governatore dell'istituto centrale norvegese, Øystein Olsen, in una nota."Norges Bank ha affermato che è probabile che aumenterà i tassi a settembre e possiamo aspettarci un altro rialzo a dicembre, e probabilmente altre due strette nel 2022", indicano gli economisti di ING aggiungendo che "la conferma da parte di Norges Bank che i tassi saranno aumentati a settembre non ha avuto alcun impatto positivo sulla corona norvegese".