Nokia batte il consensus, ottimismo su domanda per reti 5G. Confermato outlook 2019-2020

Laura Naka Antonelli 25 luglio 2019 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Nokia ha sorpreso i mercati con utili e fatturato migliori delle stime. Il gruppo finlandese di infrastrutture tlc ha mostrato ottimismo sulla scia della domanda crescente per le reti 5G.Nokia ha reso noto di aver riportato un attivo per azione di 0,05 euro, meglio degli 0,03 euro attesi dal consensus di Refinitiv.Gli utili operativi sono stati pari a 284 milioni di euro.Bene anche il fatturato, cresciuto su base annua del 7% a 5,69 miliardi di euro, sostenuto soprattutto dalla crescita registrata nel Nord America.Il risultato è stato migliore delle attese, con gli analisti che avevano previsto un giro d'affari per 5,43 miliardi.L'azienda ha confermato le stime sull'utile per azione all'interno del range compreso tra 0,25 e 0,29 euro per azione per il 2019, e del range tra 0,37 e 0,42 per azione per il 2020, rispettivamente meglio degli 0,23 e 0,36 che il consensus di Refinitiv prevede per i due anni.