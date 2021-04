Next Generation Ue: bond per 800 mld fino a 2026. Ue uno degli emittenti più grandi in euro

Alessandra Caparello 14 aprile 2021 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

LaCommissione europea sarà in grado di lanciare le emissioni di bond per finanziarie Next Generation EU. Nel dettaglio secondo quanto afferma il commissario al bilancio Johannes Hahn, saranno raccolti sul mercato circa 800 miliardi a prezzi correnti fra il 2021 e il 2026 compreso al ritmo medio di circa 150 miliardi l'anno. Il che renderà l’Ue uno degli emittenti più grandi in euro.