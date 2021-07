Netflix: non solo film e serie TV. Entro l'anno sulla piattaforma potrebbero arrivare i giochi

Alessandra Caparello 15 luglio 2021 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Dopo i film e programmi tv, Netflix si spinge oltre e prevede di offrire sulla sua piattaforma di streaming anche videogiochi. Tutto è rimesso nella mani di un uomo, un ex dirigente di Electronic e Facebook, Mike Verdu che viene nominato vice presidente della sezione giochi.Verdu è stato in precedenza il vicepresidente di Facebook incaricato di lavorare con gli sviluppatori per portare giochi e altri contenuti alle cuffie di realtà virtuale Oculus. L'idea è quella di offrire videogiochi sulla piattaforma di streaming di Netflix entro il prossimo anno. I giochi appariranno accanto a quelli attuali come un nuovo genere di programmazione - simile a quello che Netflix ha fatto con i documentari o gli speciali di stand-up comedy. L'azienda non prevede attualmente di far pagare un extra per il contenuto,Le azioni di Netflix hanno guadagnato fino al 3,3% a 566 dollari dopo che Bloomberg ha riportato la notizia.