Nestlé in trattative per cedere l'unità skin-care per 10,1 mld dollari

Valeria Panigada 16 maggio 2019 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Nestlé ha avviato trattative in esclusiva con il consorzio guidato da EQT e da una sussidiaria controllata dall'Abu Dhabi Investment Authority per cedere la sua unità di dermatologia (skin-care) per un valore di 10,2 miliardi di franchi, ossia 10,1 miliardi di dollari. L'operazione dovrebbe chiudersi nella seconda metà dell'anno. Con sede in Svizzera, Nestlé Skin Health impiega più di 5mila lavoratori in 40 paesi. Nel 2018, l'unità ha generato ricavi per 2,8 miliardi di franchi svizzeri.