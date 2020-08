Nestlé acquisirà Aimmune Therapeutics

Daniela La Cava 31 agosto 2020 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Tempo di shopping per Nestlé che acquisirà Aimmune Therapeutics. Il colosso alimentare elvetico ha annunciato stamattina di avere raggiunto un accordo per rilevare la società biofarmaceutica Usa Aimmune Therapeutics tramite la controllata Nestlé Health Science. In base ai termini dell'accordo, Nestlé avvierà un'offerta pubblica di acquisto in contanti per rilevare tutte le azioni in circolazione di Aimmune non ancora di proprietà di Nestlé Health Science per 34,50 dollari per azione. Il prezzo di acquisto di 34,50 dollari per azione rappresenta un premio del 174% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Aimmune dello scorso 28 agosto a 12,60 dollari. L'operazione, afferma la società in una nota, potrebbe determinare un aumento della crescita organica di Nestlé nel 2021 e aumenterà gli utili di cassa entro il 2022/2023.