Neo banche: il 44% di quelle europee offre prodotti di investimento

Alessandra Caparello 21 marzo 2022 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

Il 44% delle neo banche in Europa offre prodotti di investimento. Così la ricerca "Investments: the growing opportunity for neobanks" pubblicato da Bricknode, una piattaforma SaaS di servizi finanziari leader. La ricerca rileva anche che il 54% delle neobanche con prodotti d'investimento offre più classi di attività che sono fondi, fondi negoziati in borsa (ETF), azioni e criptovalute.Di quelle neobanche che offrono investimenti, il 54% ha fornito più classi di attività, mentre il restante 46% offre attualmente un solo tipo di investimento. La classe di attività più comune offerta è quella dei fondi comuni, seguita da vicino da ETF, azioni e criptovalute. La ricerca ha anche rivelato che due terzi delle neobank hanno sfruttato partnership SaaS per lanciare la loro offerta di investimenti, mentre un terzo ha utilizzato la tecnologia proprietaria o della casa madre.