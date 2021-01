Moody's su Eurozona: 'ripresa da shock coronavirus sarà lenta, non equilibrata e fragile'

Laura Naka Antonelli 11 gennaio 2021 - 13:30

MILANO (Finanza.com)

"La ripresa economica (dell'Eurozona) dallo shock del coronavirus sarà lenta, non equilibrata e fragile". E' quanto ha scritto Moody's nel report odierno intitolato "Moody's - Euro area sovereigns' negative 2021 outlook reflects significant economic and fiscal uncertainty", ovvero "Moody's: l'outlook negativo per il 2021 dei debiti sovrani dell'area euro riflette incertezze significative dal fronte economico e fiscale"."Moody's prevede un rimbalzo della crescita del Pil dell'area euro, su base reale, pari a +4,6% nel 2021, a seguito di una forte contrazione del 7,7% attesa per il 2020".La ripresa avverrà grazie alle "continue misure espansionistiche in arrivo dal fronte fiscale e monetario, che risulteranno in un contesto di bassi tassi di interesse e in un buon accesso al credito sia per le famiglie che per le imprese".