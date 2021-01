Moody's su Eurozona: 'elevati livelli debiti e crescita a singhiozzo intensificheranno rischio altro shock'

Laura Naka Antonelli 11 gennaio 2021 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

"La stabilizzazione del debito rappresenterà una sfida politica cruciale" e "gli elevati livelli dei debiti, insieme a una crescita a singhiozzo intensificheranno il rischio e l'impatto di un altro shock". E' quanto ha scritto Moody's nel report odierno intitolato "Moody's - Euro area sovereigns' negative 2021 outlook reflects significant economic and fiscal uncertainty", ovvero "Moody's: l'outlook negativo per il 2021 dei debiti sovrani dell'area euro riflette incertezze significative dal fronte economico e fiscale"."La pandemia del coronavirus ha scatenato una recessione profonda nel 2020 per l'area euro, provocando un forte rialzo dei ratio dei debiti governativi (debito-Pil)", ha dettoSteffen Dyck, vice presidente di Moody's e autore del report.