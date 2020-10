Mirabaud AM: BCE prepara il terreno per un aumento del QE a dicembre

Alessandra Caparello 28 ottobre 2020 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

“Non ci aspettiamo che la BCE annunci ulteriori misure di stimolo adesso” afferma Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM in vista del meeting della Banca centrale in programma domani 29 ottobre 2020. “Riteniamo però che l’istituto di Francoforte manterrà un orientamento di politica monetaria ultra-accomodante, creando aspettative per un ingente aumento delle misure di Quantitative Easing nel meeting di dicembre.