Minute Bce: 'ampio consenso su necessità che PEPP consideri condizioni finanziamento e outlook inflazione'

Laura Naka Antonelli 8 aprile 2021 - 13:57

MILANO (Finanza.com)

"C'è stato un ampio consenso sul fatto che gli acquisti avvenuti con il PEPP debbano tenere in considerazione la valutazione delle condizioni attuali di finanziamento e l'outlook sull'inflazione". Così si legge nelle minute della Banca centrale europea relative all'ultima riunione del Consiglio direttivo della Bce, che si è tenuta il 10 e l'11 marzo scorso."C'è stato un ampio consenso - si legge nei verbali - anche sul fatto che non si sarebbe dovuta mettere in questione la dotazione complessiva del PEPP nelle condizioni attuali e che il ritmo degli acquisti avrebbe potuto essere ridotto in futuro".Inoltre, "gli esponenti hanno concordato sul fatto che il Consiglio direttivo (della Bce) lancerà valutazioni trimestrali congiunte sulle condizioni di finanziamento e sull'outlook dell'inflazione, al fine di determinare il ritmo degli acquisti necessari per il mantenimento delle condizioni favorevoli di finanziamento".