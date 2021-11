Mercato dell'auto affonda: -29,3% a/a immatricolazione Ue a ottobre

Daniela La Cava 18 novembre 2021 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Mercato dell'auto ancora in panne in Europa Occidentale (UE+EFTA+UK). Stando ai dati diffusi dall'associazione Acea, nel mese di ottobre le immatricolazioni sono calate del 29,3% a quota 798.693, mentre il bilancio dei primi 10 mesi dell'anno è in rialzo del 2,7%. "Le immatricolazioni rispetto allo stesso mese del 2019, cioè all’anno che ha preceduto la pandemia, sono calate del 34,3% con contrazioni in tutti i paesi dell’area con la sola eccezione dei piccolissimi mercati di Irlanda, Islanda e Norvegia - sottolineano gli esperti del Centro Studi Promotor (CSP) -. Un cocktail micidiale di fattori negativi sta fortemente penalizzando le vendite di autovetture." L’industria è alle prese con la carenza di semiconduttori che ha determinato fermate produttive in molti impianti, mentre la domanda è penalizzata dalla pandemia, che sta rialzando la testa, da un generale indebolimento della fiducia dei consumatori, dall’aumento dell’inflazione e in qualche paese anche da aumenti di tassazione. In questo contesto fortemente negativo brilla una sola luce, spiegano da CSP, la crescita delle quote di mercato delle auto elettriche pure e delle auto ibride con la spina per la ricarica elettrica.