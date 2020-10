Mercati sotto pressione su notizia Trump positivo al Covid

Daniela La Cava 2 ottobre 2020 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Per i mercati europei si preannuncia un avvio di contrattazioni in rosso in scia alla notizia del presidente americano, Donald Trump, positivo al test del coronavirus. E' stato lo stesso Trump ad annunciare via Twitter di essere risultato positivo al test sul Covid-19 insieme alla First Lady Melania, dopo aver precedentemente reso noto di aver iniziato la quarantena dopo che la sua collaboratrice alla Casa Bianca Hope Hicks è risultata positiva al test. Sempre per gli Usa si guarda al nuovo pacchetto di stimolo fiscale.Il tutto in una giornata di attesa per il test dell'employment report. Come ogni primo venerdì del mese alle 14:30 verranno diffusi i dati sul lavoro Usa di settembre: secondo il consensus Bloomberg, a settembre sono stati creati circa 875 mila nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo (nonfarm payrolls) contro gli 1,371 milioni del mese passato. Il tasso di disoccupazione dovrebbe, invece, scendere dall'8,4 all'8,2%.A Piazza Affari da monitorare ancora la storia Atlantia. In attesa di sviluppi sul futuro di Aspi, Atlantia ha presentato un nuovo esposto a Consob (l’ultimo risale allo scorso 14 luglio) chiedendo "di valutare urgentemente i provvedimenti da adottare a seguito delle dichiarazioni rilasciate a mercati aperti dal ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, che hanno determinato la sospensione delle negoziazioni per eccesso di ribasso".