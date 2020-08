Mercati pronti ad avvio in rialzo, sguardi verso Oriente

Daniela La Cava 31 agosto 2020 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

L’ultima seduta del mese di agosto potrebbe iniziare in territorio positivo, con gli spunti in arrivo dalla Cina e dal Giappone (aspettando a fine ottava quelli relativi al mercato del lavoro Usa di agosto in uscita venerdì). L'attenzione degli investitori si concentra oggi sull'attività manifatturiera che si è stabilizzata sopra quota 50 nel mese di agosto. Nel dettaglio il Pmi manifatturiero cinese si è attestato ad agosto a 51 punti contro i 51,1 del mese di luglio e i 51,2 del consensus Bloomberg. Il Pmi non manifatturiero è invece salito a 55,2 punti contro i 54,2 della passata rilevazione (consensus Bloomberg a 54,2). Infine, il Pmi composto è stato pari a 54,5 contro i 54,1 della passata lettura. Una lettura, come sottolineano alcuni operatori, che dimostra come la crescita dipenda dalla domanda interna.In Giappone sotto la lente le dimissioni di Shinzo Abe. Il Parlamento giapponese terrà una sessione straordinaria il prossimo 17 settembre per eleggere il suo successore. L'elezione avverrà dopo che il 14 settembre il partito in carica al governo giapponese, l'LDP, nominerà il prescelto.Ultime battute per il mese di agosto caratterizzato sul finale dalla svolta della Fed con la nuova strategia che tollererà inflazione oltre il 2%. Restando sempre oltreoceano, Berkshire Hathaway di Warren Buffett (oggi l’oracolo di Omaha compie 90 anni) ha annunciato di aver acquistato una partecipazione lievemente superiore al 5% in ognuna delle società leader di trading in Giappone. Si tratta di Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo Corp. Le quote acquisite hanno un valore all'incirca di 6,25 miliardi di dollari.