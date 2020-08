Mercati partono in rialzo a fine mese con dati Cina, Londra chiusa per ‘Bank Holiday'

Daniela La Cava 31 agosto 2020 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per i mercati europei nell'ultima seduta del mese di agosto. L'attenzione è rivolta alle indicazioni arrivate stamattina dalla Cina e dal Giappone (aspettando a fine ottava i dati relativi al mercato del lavoro Usa di agosto in uscita venerdì). Nei primi minuti di contrattazioni il Dax di Francoforte sale dello 0,58% e il Cac40 segna un rialzo di circa lo 0,9 per cento. Chiusa, invece, la Borsa di Londra per il 'Bank Holiday'.Tornando ai dati odierni, il Pmi manifatturiero cinese si è stabilizzato ad agosto a 51 punti contro i 51,1 del mese di luglio e i 51,2 del consensus Bloomberg. Il Pmi non manifatturiero è invece salito a 55,2 punti contro i 54,2 della passata rilevazione (consensus Bloomberg a 54,2). Una lettura, come sottolineano alcuni operatori, che dimostra come la crescita dipenda dalla domanda interna. In Giappone sotto la lente le dimissioni di Shinzo Abe. Il Parlamento giapponese terrà una sessione straordinaria il prossimo 17 settembre per eleggere il suo successore. L'elezione avverrà dopo che il 14 settembre il partito in carica al governo giapponese, l'LDP, nominerà il prescelto. Ultime battute per il mese di agosto caratterizzato sul finale dalla svolta della Fed con la nuova strategia che tollererà inflazione oltre il 2%.A livello macro, il calendario di giornata prevede la lettura finale del Pil italiano relativo al secondo trimestre e sempre per l'Italia la lettura preliminare di agosto dell'inflazione. Nel pomeriggio lo stesso dato è atteso per la Germania. Per gli Stati Uniti in uscita l'indice manifatturiero della Fed di Dallas.