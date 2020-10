Mercati in balia del virus, atteso avvio in calo in Europa. Profit warning per Sap

Daniela La Cava 26 ottobre 2020 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee si avviano a iniziare la prima seduta dell'ultima settimana di ottobre in calo. A pesare sul sentiment l'aumento di casi nel mondo di contagi da Covid-19 ma anche lo stallo nelle trattative tra i democratici e l'amministrazione Trump sul nuovo piano di stimolo fiscale.Sul fronte coronavirus, si sta assistendo a una recrudescenza del coronavirus in Europa che prosegue a ritmo sostenuto negli ultimi giorni, con la Francia che ieri ha registrato un aumento giornaliero record di nuove infezioni mentre in Italia è arrivato un nuovo Dpcm che impone la chiusura anticipata di bar e la chiusura di palestre e piscine. Non va meglio in Spagna dove è stato imposto un coprifuoco a livello nazionale per tentare di arginare un peggioramento dell'epidemia.A livello macro, oggi si attende l'indice tedesco Ifo per il mese di ottobre, ma anche negli Usa le vendite di case nuove e l'indice manifatturiero Fed di Dallas. Gli strategist di Mps Capital Services invitano anche a non perdere di vista la riunione dei vertici del Partito comunista cinese che dovrebbe presentare il nuovo piano quinquennale 2021-2026. Il tutto in una settimana che vede la riunione della Banca centrale europea in primo piano nella zona euro.Lato societario, sotto la lente Sap. I ricavi sono scivolati del 4% a 6,54 miliardi di euro nel terzo trimestre 2020, mentre il risultato operativo è sceso dell'1% a 2,07 miliardi. Bene, invece, le vendite per il business cloud che sono cresciute del 10% a un soffio dai 2 miliardi di euro. La società tech tedesca ha deciso di rivedere l'outlook per il 2020 di fronte alla debolezza dei risultati del terzo trimestre e dell'evoluzione della pandemia. In particolare, ora Sap si attende un risultato operativo di 8,5 miliardi rispetto ai 8,7 miliardi indicati in precedenza e ricavi per 27,8 miliardi, giù rispetto ai 28,5 miliardi della stima passata.