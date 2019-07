Mercati guarda a possibile ripresa colloqui tra Cina e Usa, domani la Bce

Daniela La Cava 24 luglio 2019 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

La seduta infrasettimanale potrebbe partire sopra la parità per le Borse europee dopo la chiusura positiva di Wall Street e di Tokyo. Sono diversi i fattori, secondo alcuni operatori di mercato, da monitorare. A cominciare dalla possibile ripresa dei colloqui sul fronte commerciale tra Cina e Stati Uniti. Secondo quanto riferisce "The Wall Street Journal", una delegazione Usa guidata dal rappresentate al commercio, Robert Lighthizer, e dal segretario del Tesoro, Steven Mnuchin, potrebbe volare a Shanghai per i colloqui la prossima settimana. C'è poi la stagione degli utili sempre in primo piano: stamattina sono arrivati i conti di Deutsche Bank. A completare il quadro il taglio delle stime globali da parte dell'FMI aumenta le aspettative che le banche centrali supportino la crescita con misure di stimolo.Dopo i decisi rialzi della vigilia, Piazza Affari potrebbe cominciare la giornata di Borsa in territorio positivo. Ieri l’indice Ftse Mib ha chiuso con un rialzo di circa l'1 %. Snobbata la bocciatura dell'Fmi che ha preso di mira le previsioni per il 2020. In attesa del meeting di domani della Bce, il mercato si è concentrato sulle indicazioni in arrivo dalla stagione delle triemstrali con Ubs che ha sfornato utili trimestrali oltre le attese. Numeri che hanno sostenuto le banche italiane che hanno chiuso in rialzo. Stagione degli utili che sta per partire anche in Italia: attesi nei prossimi giorni i conti di Stm e quelli di Eni. Mentre sembrano essersi sopite le voci di una possibile crisi di Governo, lo spread BTP-Bund viaggia in area 195 punti base.