Mercati europei verso avvio positivo, si riaccendono speranze su vaccino

Daniela La Cava 15 luglio 2020 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei si preparano ad avviare la seduta infrasettimanale in rialzo guidati dalla positiva chiusura di Wall Street e della Borsa di Tokyo (Nikkei a +1,59%). Gli ultimi sviluppi relativi a un potenziale vaccino contro il coronavirus sono uno dei principali temi di oggi sui mercati. La biotech Usa Moderna ha annunciato che il prossimo 27 luglio inizierà la fase finale dei test clinici per il vaccino anti covid-19 (prima società al mondo a raggiungere questa fase). Sullo sfondo restano, intanto, i timori legati all'evoluzione della pandemia, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche le tensioni tra Usa e Cina.Prosegue anche la stagione delle trimestrali che ieri è iniziata negli Usa con i conti di alcune big bank a stelle strisce del calibro di Jp Morgan che ha pubblicato utili in forte calo, ma superiori alle attese. Oggi si attendono i numeri del secondo trimestre di Goldman Sachs.