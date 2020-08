Mercati europei verso avvio positivo dopo nuovi record Wall Street

Daniela La Cava 19 agosto 2020 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei si preparano ad aprire la seduta odierna leggermente al rialzo in scia alle performance di Tokyo che strappa un segno più in chiusura e di Wall Street che ha visto l'indice S&P 500 e il Nasdaq toccare nuovi record. In uno scenario in cui gli investitori continuano a monitorare gli sviluppi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il presidente americano Donald Trump ha affermato di aver rinviato i colloqui commerciali con Pechino e di non voler parlare con la Cina in questo momento.E mentre si segue sempre da vicino l'evoluzione della pandemia, che continua a diffondersi in diversi paesi come Spagna, Francia e Malta, facendo salire i timori di una seconda ondata, si attendono in serata i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve (Fed). Nell'ultimo meeting la Fed ha garantito che utilizzerà tutto il suo ampio ventaglio di strumenti agendo in modo adeguato per sostenere l'economia Usa, in attesa dei nuovi stimoli fiscali dal Congresso.