Mercati europei verso avvio cauto, oggi test lavoro Usa

Daniela La Cava 4 settembre 2020 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, che si apprestano a iniziare l'ultima seduta della settimana poco sotto la parità, ripartono dallo scivolone di ieri di Wall Street, che ha visto soprattutto il Nasdaq essere travolto da corpose prese di profitto. L'indice tecnologico ha ceduto quasi il 5%, con big come Apple e Tesla che hanno registrato pesanti cali. Una pausa, quella dei titoli del comparto tecnologico, che diversi operatori giudicano 'salutare' per il mercato.Oltre al sell-off sulla tecnologia, gli investitori guardano con una certa attenzione al tema della ripresa economica dopo che ieri le richieste di sussidio di disoccupazione negli Usa sono risultate ancora elevate (pur inferiori alle aspettative degli analisti) e l'indice ISM ha segnato un rallentamento nel settore dei servizi ad agosto. Sul fronte macro oggi si attende il nuovo importante test con i dati relativi al mercato del lavoro americano per il mese di agosto. Come ogni primo venerdì del mese, il dipartimento del lavoro comunicherà a partire dalle 14:30 ora italiana il tasso di disoccupazione, i salari e le nonfarm payrolls (le buste paga nei settori non agricoli). Secondo il consensus Bloomberg ad agosto dovrebbero essere creati 1,35 milioni posti di lavoro, con un tasso di disoccupazione al 9,8 per cento.