Mercati europei verso apertura mista, andamento Covid pesa su sentiment

Daniela La Cava 12 ottobre 2020 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Per le principali Borse europee si prospetta un avvio di contrattazioni misto in scia all'andamento del Covid-19. L'aumento dei casi di coronavirus in Europa sta, infatti, pesando sul sentiment degli investitori.Intanto gli Stati Uniti (che oggi festeggiano il Columbus Day) si preparano a una settimana intensa per l'avvio della stagione degli utili e continuano a monitorare i negoziati per il nuovo pacchetto di stimolo a Washington.A tal proposito sembrerebbe ancora stallo al Congresso Usa nelle trattative tra i democratici di Nancy Pelosi e l'amministrazione Trump volte a sfornare un nuovo piano di stimoli fiscali anti-COVID prima dell'Election Day del prossimo 3 novembre. Sia i democratici che i repubblicani della Camera dei Rappresentanti Usa hanno bocciato l'offerta di un pacchetto del valore di $1,8 trilioni arrivata dalla Casa Bianca. E cresce l'attesa a Wall Street per la stagione degli utili che, nella giornata di domani, vedrà protagonisti i bilanci, in particolare, di JPMorgan Chase e Delta Airlines.