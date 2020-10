Mercati europei prudenti su timori Covid, attesa anche per nuove trimestrali

Daniela La Cava 14 ottobre 2020 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Sui mercati potrebbe prevalere la cautela, con i principali listini europei attesi poco sopra la linea della parità in avvio di contrattazioni. Ieri a pesare sul sentiment le notizie sulla sospensione temporanea della sperimentazione di un potenziale vaccino contro il coronavirus annunciata da Johnson & Johnson prima e da Eli Lilly poi, ma anche le ricadute economiche per le nuove restrizioni in Europa in scia a una nuova ondata di Covid. Si guarda sempre al nuovo pacchetto di stimolo fiscale Usa che secondo alcuni operatori potrebbe non essere approvato prima delle elezioni Usa.Intanto prosegue la stagione degli utili con le trimestrali di altre big bank, come Goldman Sachs e Bank of America che verranno diffuse prima dell'avvio di Wall Street. A livello macro oggi si attende il dato sulla produzione industriale della zona euro.