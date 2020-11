Mercati europei piombano nell'incertezza, parole Trump sotto la lente

Daniela La Cava 4 novembre 2020 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rosso per le Borse europee in attesa del risultato delle presidenziali Usa. La lunga notte delle presidenziali americane al momento non ha, infatti, ancora dato il nome del nuovo presidente degli Stati Uniti. Nei primissimi istanti di contrattazioni, l'indice Ftse 100 cede circa l'1%, mentre il Dax e il Cac40 lasciano sul terreno rispettivamente l'1,5% e l'1,27 per cento.Intanto i future Usa hanno imboccato la strada dei ribassi dopo le dichiarazioni di Donald Trump che ha fatto sapere di essere pronto ricorrere alla Corte Suprema se il risultato delle elezioni non dovesse vedere la sua riconferma. Trump ha parlato di "una grande frode" in atto. Le parole di Trump mettono sotto pressione i mercati di fronte a uno scenario così incerto.Lato macro l'agenda odierna prevede il Pmi servizi per le principali economie della zona euro, tra cui l'Italia. Prime indicazioni per il mercato del lavoro americano di ottobre, con la diffusione del sondaggio ADP per il settore privato. Sempre per gli Usa in arrivo l'indice ISM servizi.