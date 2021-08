Mercati europei partono in calo, oggi inizia Jackson Hole

Daniela La Cava 26 agosto 2021 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Fioccano i segni negativi sulle principali Borse europee, con i mercati globali che assumono un tono cauto in attesa che prenda ufficialmente il via il nuovo Simposio di Jackson Hole. A Londra l'indice Ftse 100 indietreggia dello 0,68%, mentre il Dax arretra dello 0,93% e il Cac40 mette a segno una flessione dello 0,8% circa.L'evento organizzato dalla Fed di Kansas City inizia stasera e domani vedrà l'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, con gli investitori in cerca di spunti sul tema del tapering. "La recrudescenza del Covid 19 causata dalla variante Delta, che al momento incide negativamente sulla crescita negli Stati Uniti, potrebbe spingere Powell a rimandare qualsiasi commento sul tapering. È possibile, quindi, che non se ne parli prima della riunione di settembre, e che se ne veda un blando esordio non prima di novembre", spiega Luke Hickmore, gestore obbligazionario di Aberdeen Standard Investments.Osservando i dati macro in uscita oggi, in Europa si guarda alle vendite industriali in Italia e ai verbali della Bce relativi alla riunione dello scorso 22 luglio. Per gli Usa si attendono le nuove richieste di sussidi di disoccupazione e il Pil annualizzato del secondo trimestre, ma anche l'indice manifatturiero della Fed di Kansas Citi.