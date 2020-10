Mercati europei ostaggio del Covid, incertezza per elezioni e stimoli Usa

Daniela La Cava 28 ottobre 2020 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

Anche oggi i mercati europei si preparano a una nuova apertura in calo di fronte alla rapida di diffusione del coronavirus nel mondo. Lo scenario resta incerto anche per via delle elezioni presidenziali statunitensi del 3 novembre che spingono gli investitori verso il cosiddetto risk-off. Intanto i numeri sul fronte Covid-19 continuano a salire e preoccupano i Governi pronti a introdurre nuove misure restrittive. E' il caso della Francia: secondo quanto si apprende dalla stampa l'Eliseo potrebbe muoversi nella direzione di un nuovo lockdown per arginare la diffusione. Intensa la stagione delle trimestrali anche in Europa, tra i numeri più attesi di giornata quelli di Deutsche Bank che è tornata in utile nel terzo trimestre.