Mercati europei in rosso: timori per numeri Covid e possibili nuovi lockdown, incertezza elezioni Usa

Daniela La Cava 28 ottobre 2020 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Le vendite continuano a stazionare sui mercati europei che restano sotto pressione di fronte alla rapida di diffusione del coronavirus nel mondo e alle prospettive di nuovi lockdown in Europa. Lo scenario resta incerto anche per via delle elezioni presidenziali statunitensi del 3 novembre. La giornata ha così preso il via con il segno meno per il Ftse 100 che cede circa l'1,15%, mentre il Dax di Francoforte lascia sul terreno l'1,8% e l'indice parigino Cac40 perde oltre il 2 per cento.I numeri sul fronte Covid-19 (nuovi contagi, ricoveri e decessi) continuano a salire e spingono i Governi a introdurre nuove misure restrittive. Secondo quanto si apprende dalla stampa, Germania e Francia potrebbero muoversi nella direzione di un nuovo lockdown per arginare la diffusione. Si attende oggi il discorso del presidente Emmanuel Macron che dovrebbe comunque annunciare un lockdown più flessibile rispetto a quello dei mesi primaverili.Lato societario, intensa la stagione delle trimestrali anche in Europa, tra i numeri più attesi di giornata quelli di Deutsche Bank che è tornata in utile nel terzo trimestre.