Mercati europei imboccano via rialzi, tema Covid torna in primo piano in Europa

Redazione Finanza 19 novembre 2021 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei iniziano l'ultima seduta della settimana in rialzo, provando a chiudere l'ottava in territorio positivo mentre gli investitori continuano a guardare ai dati macroeconomici, all'evoluzione della situazione Covid-19 e agli utili aziendali. Nei primi minuti di scambi il Dax di Francoforte avanza dello 0,25%, l'indice londinese Ftse 100 sale dello 0,49% e il Cac40 di Parigi segna un guadagno dello 0,4%.L'ultima seduta della settimana sarà piuttosto scarna di indicazioni. L'agenda macro odierna prevede come unico dato il fatturato industriale in Italia, dopo che questa mattina sono stati diffusi i prezzi alla produzione industriale in Germania, saliti a ottobre più del previsto a +3,8% rispetto a settembre. Previsti in giornata i discorsi di Lagarde della Bce e di Waller e Clarida della Fed. Intanto in Europa, la rapida diffusione del Covid è tornata una volta in primo piano, con diversi Paesi che registrano un deciso aumento del numero di casi giornalieri, imponendo blocchi parziali e inasprendo le regole sui non vaccinati.