Mercati europei deboli in avvio, dopo WS e nuovi contagi in Usa

8 luglio 2020

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei iniziano la seduta infrasettimanale in frenata in scia alla chiusura in rosso di Wall Street e della Borsa di Tokyo. Nei primi istanti di contrattazioni il Dax mostra una flessione dello 0,5%, mentre il Ftse 100 cede lo 0,56% e Cac40 segna una flessione dello 0,82%.In una giornata scarna di dati macro, l'attenzione sarà rivolta al record di contagi negli Usa ma anche all'incontro voluto dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a cui prenderà parte David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, Angela Merkel, cancelliera tedesca, e Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, per fare il punto in vista del Consiglio europeo.