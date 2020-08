Mercati europei cauti nonostante record Wall Street

Daniela La Cava 19 agosto 2020 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Prevalgono i segni negativi sui mercati europei nonostante la chiusura di Tokyo che strappa un segno più in chiusura e quella di Wall Street che ha visto l'indice S&P 500 e il Nasdaq toccare nuovi record. Nei primi minuti di scambi il Dax cede lo 0,26%, mentre il Ftse 100 e il Cac40 lasciano sul terreno rispettivamente lo 0,34% e lo 0,27 per cento.Gli investitori continuano a monitorare gli sviluppi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il presidente americano Donald Trump ha affermato di aver rinviato i colloqui commerciali con Pechino e di non voler parlare con la Cina in questo momento. E mentre si segue sempre da vicino l'evoluzione della pandemia, che continua a diffondersi in diversi paesi come Spagna, Francia e Malta, facendo salire i timori di una seconda ondata, si attendono in serata i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve (Fed). Nell'ultimo meeting la Fed ha garantito che utilizzerà tutto il suo ampio ventaglio di strumenti agendo in modo adeguato per sostenere l'economia Usa.