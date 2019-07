Mercati europei cauti in una settimana densa di appuntamenti

Daniela La Cava 29 luglio 2019 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Settimana densa di appuntamenti, tra cui la riapertura delle trattative tra Cina e Usa. E l'ottava per le principali Borse europee potrebbe iniziare all'insegna della prudenza proprio in vista di quello che uno dei principali appuntamenti: ovvero la riunione della Federal Reserve (Fed) che culminerà mercoledì sera con la decisione sui tassi. Le attese degli analisti nell'ultimo periodo si sono posizionate su un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base nella nuova forchetta pari a 2,00%-2,25%. Attesa anche per le parole del Presidente Powell dopo l’annuncio sui tassi. Prosegue senza sosta la stagione degli utili che oggi vede in primo piano alcune big europee come Sanofi, in attesa dei numeri di Apple in uscita domani.Anche Piazza Affari si prepara a iniziare la seduta poco sotto la parità. In chiusura venerdì scorso l'indice Ftse Mib ha registrato una contrazione dello 0,30% a quota 21.837 punti. Quello appena trascorso è stato un venerdì debole per Piazza Affari complice l'effetto spread. Le parole di Matteo Salvini hanno contribuito alla risalita dello spread fino a 196 punti base. Il leader della lega ha lanciato una sorta di ultimatum al ministro dell'economia Giovanni Tria: "Sicuramente la Lega non voterà mai una manovra economica timida e da pochi spiccioli". L'economia italiana sarà una sorvegliata speciale nel corso della settimana appena iniziata: in calendario il tasso di disoccupazione, il dato sull'inflazione e il Prodotto interno lordo (Pil) relativo al secondo trimestre (tutti e tre i dati in uscita a metà settimana).