Mercati europei cauti dopo tonfo Wall Street, Dax tenta rimbalzo

Daniela La Cava 27 ottobre 2020 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Sembra prevalere la cautela sui mercati europei dopo il tonfo di ieri di Wall Street. Nei primissimi istanti di contrattazioni performance miste tra i listini del Vecchio continente: sale il Dax di Francoforte che avanza dello 0,11%, mentre il Cac40 cede lo 0,2% e il Ftse 100 lascia sul terreno lo 0,34 per cento.Sui mercati in evidenza ancora i timori legati al coronavirus, con gli investitori che continuano a monitorare la rapida diffusione dei contagi in tutto il mondo. In particolare, negli ultimi giorni negli Stati Uniti, in Russia e in Francia sono stati registrati aumenti record giornalieri di nuovi casi positivi al Covid-19. Resta ancora sullo sfondo anche la questione legata al nuovo piano di stimolo negli Stati Uniti che rimane ancora senza un accordo, con le elezioni presidenziali che ormai sono agli sgoccioli.In evidenza nella seduta odierna alcuni dati in arrivo dagli Stati Uniti, tra cui gli ordini di beni durevoli (lettura preliminare di settembre) ma anche la fiducia dei consumatori di ottobre. Per la stagione degli utili da monitorare i risultati finanziari di Banco Santander, BP, Campari, Caterpillar, HSBC, Mediobanca, Microsoft e Pfizer.