Mercati europei aprono in rialzo post Bce e BoE, oggi si guarda a lavoro Usa

Daniela La Cava 4 febbraio 2022 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei aprono l'ultima seduta della settimana in rialzo, con gli investitori che stanno digerendo le novità arrivate ieri dalla Banca centrale europea (Bce) e dalla Bank of England (BoE). Nei primi minuti di scambi il Dax di Francoforte sale dello 0,19% mentre il Ftse 100 avanza dello 0,26% e il Cac40 di Parigi, tra i migliori d'Europa, segna un +0,67 per cento.A livello macro il market mover di oggi è rappresentato dai dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. Alle 14.30 ore italiane verranno diffusi il tasso di disoccupazione, la variazione degli occupati non agricoli (le cosiddette non-farm payrolls) e l'andamento dei salari relativi al mese di gennaio. L'agenda macro di oggi prevede anche le vendite al dettaglio nell'Eurozona, in uscita nel coso della mattinata.Tornando alle mosse di ieri delle banche centrali, l'istituto guidato da Christine Lagarde per il momento non si è accodata al rialzo dei tassi intrapreso da altre banche centrali per combattere l'inflazione. Se BoE è tornata in azione con il secondo rialzo dei tassi consecutivo, e la Fed si appresta ad apportare a marzo la prima di una serie di strette sui tassi, la Bce ha deciso come da attese di mantenere invariati i tassi di interesse di riferimento proseguendo la sua politica di graduale uscita dalle misure straordinari di stimolo monetario.Tuttavia, Lagarde non ha escluso un rialzo dei tassi nel 2022. Nel corso della conferenza stampa, la presidente della Bce ha detto che valuterà la necessità di alzare o meno i tassi dell'Eurozona a marzo, quando avrà a disposizione dati sufficienti sulle condizioni dell'economia dell'area euro.