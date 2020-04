Mercati europei aprono in rialzo

Daniela La Cava 2 aprile 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei si risvegliano in rialzo, dopo il brutto avvio di trimestre. Ieri a pesare sul sentiment le dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump, che ha avvertito gli americani a prepararsi a far fronte a due settimane che saranno "molto, molto dolorose". I listini del Vecchio continente partono con il segno più: l'indice londinese Ftse 100 sale dello 0,65% e il Cac40 segna un +0,6%, mentre il Dax mostra una crescita dello 0,4 per cento.Sul mercato si guarda alle ultime mosse della Fed che lancia una nuova misura per mettere in sicurezza l'economia Usa contro gli effetti negativi, sull'economia, della pandemia coronavirus. La Fed ha deciso di allentare in via temporanea il leverage ratio supplementare richiesto alle grandi banche americane. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la sospensione avrà la durata di un anno, e consentirà ai grandi istituti di liberare maggiori risorse a favore di famiglie e aziende e di frenare sulle operazioni di buyback e sulla distribuzione dei dividendi.Nel pomeriggio si attendono i dati americani, soprattutto le nuove richieste di sussidi nella settimana al 28 marzo (dopo la batosta della passata settimana) ma anche gli ordini industriali.