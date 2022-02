Mercati europei (Piazza Affari compresa) verso avvio positivo: i temi in evidenza

Daniela La Cava 2 febbraio 2022 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Sui mercati europei (Piazza Affari) dovrebbe proseguire la striscia positiva di rialzi, con il sentiment globale che resta positivo. Ieri Wall Street ha chiuso con il Dow Jones che ha segnato un +0,78% e l'S&P 500 a +0,69%. Anche i movimenti dei futures Usa sono positivi questa mattina in attesa dei primi riscontri dal mercato del lavoro Usa in arrivo nel pomeriggio italiano.Guardando all'agenda macro di oggi in evidenza il dato preliminare di gennaio sull'inflazione nella zona euro (stesso dato in uscita anche per l'Italia). Diversi i dati in calendario, tra cui i primi aggiornamenti sul mercato del lavoro statunitense con la pubblicazione del sondaggio ADP. Da monitorare infine il meeting dell'Opec+ chiamato a decidere sulla produzione e quello della banca centrale brasiliana che si pronuncia sui tassi.Intanto gli investitori tengono gli occhi fissi sugli sviluppi della situazione con il presidente Vladimir Putin che ha accusato l'Occidente di avere ignorato le "principali preoccupazioni russe".