Mercati, ecco a cosa stanno guardando in questi giorni (analisti)

Daniela La Cava 27 ottobre 2020 - 07:08

MILANO (Finanza.com)

"Il mercato oggi guardava ad altro: ad quadro dell'epidemia che peggiora entro e fuori i confini nazionali. E a una situazione in cui un piano di stimolo fiscale di importo rilevante sembra definitivamente rinviato, ma l'incertezza sul risultato delle elezioni rende difficile capire di quanto", afferma Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners Sgr nel commento giornaliero ai mercati finanziari.L'esperto si sofferma poi sulle presidenziali Usa, con l'election day il prossimo 3 novembre, e scrive: "Tra l'altro, i sondaggi non si sono mossi granché negli ultimi giorni, e quindi i principali aggregatori continuano ad attribuire a Biden probabilità elevate di vincere. Ma le quote dei bookmakers continuano a indicare una situazione più equilibrata, segno che la sorpresa di quattro anni fa continua a spaventare il pubblico, e gli investitori, che temono sempre la coda di contestazioni al veleno".