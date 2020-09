Mercati e il primo caotico dibattito di Trump e Biden: atteso un avvio in calo

Daniela La Cava 30 settembre 2020 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Per i principali listini europei si prospetta un avvio di scambi in calo, con gli investitori che stanno provando a 'digerire' il primo caotico dibattito tra il presidente americano, Donald Trump, e lo sfidante democratico Joe Biden, caratterizzato da continui botta e risposta. Nel primo scontro in diretta tv, a poco più di un mese dall'Election Day del 3 novembre, Trump e Biden si sono attaccati l'uno contro l'altro senza esclusione di colpi. Dal coronavirus, alla Corte Suprema, all'economia, i due duellanti si sono affrontati per 90 minuti attaccando anche le loro rispettive famiglie.Una seduta che si preannuncia debole nonostante i dati suggeriscano che la ripresa della Cina rimane sulla buona strada. In particolare, nel mese di settembre il Pmi manifatturiero della Cina si è attestato a 51,5 punti, meglio dei 51 precedenti e dei 51,3 punti attesi dagli analisti. E l'indice Pmi manifatturiero stilato dalle società private China Caixin e Markit si è attestato a settembre a 53 punti, rispetto ai 53,1 punti attesi.