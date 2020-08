Mercati di fronte a nuove tensioni Usa-Cina e in attesa dei dati Usa: cautela in avvio

Daniela La Cava 7 agosto 2020 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Dai nuovi dati sul mercato del lavoro americano alle nuove tensioni Usa¬Cina, oltre ai dati sulla bilancia commerciale cinese. L'ultima seduta della settimana si preannuncia densa di spunti. Per quanto riguarda il mondo tech, il presidente Donald Trump ha firmato alcuni ordini esecutivi che impediscono transazioni americane con le società tecnologiche cinesi Tencent e Bytedance, a cui fanno capo rispettivamente l'APP di messaggistica WeChat e l'APP di condivisione video TikTok. Il divieto diventerà operativo tra 45 giorni. Intanto, lato macro, a luglio le esportazioni della Cina denominate in dollari sono salite del 7,2% su base annua, molto meglio della flessione dello 0,2% attesa dagli economisti intervistati da Reuters. Le importazioni sono scese invece dell'1,4%, su base annua, rispetto alla crescita +1% stimata.E infine c'è grande attesa per il nuovo aggiornamento mensile sui dati occupazionali americani. Il dipartimento del lavoro pubblicherà a partire dalle 14:30 il tasso di disoccupazione, le nonfarm payrolls e il salario medio orario. Dati che arrivano mentre si attendono ancora le decisioni del Congresso sul nuovo piano di stimoli. In questo scenario incerto si prevede un avvio cauto dei listini europei.