Mercati ancora ‘macro-oriented’: oggi arrivano quelli sul mercato del lavoro Usa

Daniela La Cava 4 ottobre 2019 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

I mercati restano ‘macro-oriented’, in attesa della pubblicazione della nuova tornata di dati macroeconomici in arrivo dagli States. Nel corso della mattinata potrebbe prevalere una certa cautela tra le principali Borse europee dettata dalle preoccupazioni sullo stato di salute dell'economia Usa e dall'attesa per i dati sul mercato del lavoro (sempre in arrivo dagli Usa), che verranno diffusi alle 14.30 ora italiana.Intanto in un'intervista rilasciata alla Cnbc Bluford Putnam, capo economista presso CME Group, ha detto di temere che a settembre la crescita dei posti di lavoro, negli States, sia stata di appena 100mila unità. Ieri l’umore ‘ballerino’ di Wall Street è stato dettato dalla pubblicazione dell’indice Ism non manifatturiero sotto le attese (scivolato ai minimi a 3 anni), dopo l’Ism manifatturiero di martedì ai minimi a dieci anni.